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Wall Street Journal'dan Kovid-19 iddiası: Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı salgından önce...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Wall Street Journal'dan Kovid-19 iddiası: Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı salgından önce...

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

HASTALANIP HASTANEYE BAŞVURDULAR

Haberde, istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

"SAĞLAM İSTİHBARAT" İDDİASI

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

ABD, ÇİN'İ SUÇLUYOR

Önceki ABD Başkanı , görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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