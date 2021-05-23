Son dakika: Suudi Arabistan 2021 yılı için hac kararını duyurdu! Aşı olanlar... | Türkiye'den hacı adayları kabul edilecek mi?

45 BİN YURTDIŞI KONTENJANI AÇILACAK

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.