Son dakika: Suudi Arabistan 2021 yılı için hac kararını duyurdu! Aşı olanlar... | Türkiye'den hacı adayları kabul edilecek mi?
Suudi Arabistan tarafından yayınlanana genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığını bildirdi. Son dakika gelişmesine göre hacı adaylarında aranacak şartlarda belirtildi. 2021 yılı hac kontentajanını duyuran Suudi Arabistan, Türkiye'den hacı adaylarını kabul edecek mi? Tüm ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Suudi Arabistan geçtiğimiz sene Covid-19 salgını nedeniyle hac ibadeti için sadece ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul etmişti.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ise, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyurulmuştu. Açıklamada, hac vazifesinin hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenleneceği ve hac vazifesinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
45 BİN YURTDIŞI KONTENJANI AÇILACAK
Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.
HACI ADAYLARI AŞI OLDUĞUNU KANITLAMALI
Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı.
Genelgede, hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.
Aşının 1'inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının 2'nci dozunun ise Suudi Arabistan'a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi.
YABANCI HACI ADAYLARINA 3 GÜN KARANTİNA
Genelgede, Suudi Arabistan'a hac ibadeti için yurtdışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi.
Yurtdışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.
KURALLAR İLE İLGİLİ GÜNCELLEMELER HACI ADAYLARINDA ÇEŞİTLİ KANALLARDAN İLETİLECEK
Genelgede, hac kuralları ile ilgili güncel bilgilerin sosyal medya, tur acenteleri ve kısa mesaj gibi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edilirken, grupların toplanacağı yerlere ise özel ulaşım noktaları düzenleneceği aktarıldı.
HACI ADAYLARIN ODALARINA YEMEK HİZMETİ
Otellerde ve odalarda kalabalıklaşmayı önlemek için ihtiyati tedbirler uygulanacağı belirtilen genelgede, her hacı adayının odalarına yemek hizmeti verileceği aktarıldı. Bu tedbir ile yemekhanelerdeki ve açık büfelerdeki toplanmanın önüne geçilmesi amaçlandığı ifade edildi.
Tüm bagajlar dezenfekte edilecek. Genelgede, hacı adaylarının beraberinde getirdiği tüm bagajların dezenfekte edileceği ve bunun için personel görevlendirileceği belirtildi.
ARAFAT İÇİN HAC KURALLARI
Tüm yolculuk boyunca her hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği aktarılan genelgede, yolculuk sırasında ise hacı adaylarının ayakta durmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ailelerin birlikte oturmasına izin verileceği aktarılan genelgede, otobüslerdeki yolcu sayısının toplam kapasitenin yüzde 50'sini geçmeyeceği belirtildi.
Otobüslerde her bir hacı adayı arasında bir koltuğun boş bırakılacağı ifade edilen genelgede, yiyeceklerin ise yalnızca önceden paketlenmiş bir şekilde hacı adaylarına ikram edileceği belirtildi.
ŞEYTAN TAŞLAMA İÇİN PAKETLENMİŞ STERİL POŞETLERDE TAŞ VERİLECEK
Hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği ifade edilen genelgede, hacı adaylarının şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50'yi geçmeyeceği ve her katta eşit sayıda hacı adayı olacağı aktarıldı.
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