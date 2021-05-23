23 Mayıs 2021, Pazar
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Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

... 23 Mayıs 2021'e ait (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, bugün ’de Kovid-19 oldu? Türkiye’de korona virüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın web adresinden paylaştığı Türkiye'nin korona virüs vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA | 'de 23 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 23 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu...

197 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞENLER...

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE KOVİD-19 TABLOLARI

21 MAYIS

20 MAYIS

19 MAYIS

18 MAYIS

17 MAYIS

16 MAYIS

15 MAYIS

14 MAYIS

13 MAYIS

23 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Vefat sayıları 200'ün altına indi 23 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI! VEFAT SAYILARI 200'ÜN ALTINA İNDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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