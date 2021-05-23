Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA | Türkiye'de 23 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 23 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu...

197 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.