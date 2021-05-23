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Son dakika: Ruhani açıkladı: ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirdik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi. Ruhani, sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Son dakika: Ruhani açıkladı: ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirdik

SON DAKİKA HABERİ Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.

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