ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yaptığı hareket olay oldu! Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in...
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris'in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris'in hareketini "utan verici" ve "hakaret" olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının "ırkçılık" olarak görüleceğini ifade etti.
Bazı vatandaşlar ise, Harris'in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris'in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.
Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.
,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
- Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...
- Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...
- 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...
- Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...
- Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker neden gözaltına alındı?
- Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...
- Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...
- "Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...