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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yaptığı hareket olay oldu! Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in...

Başkan Yardımcısı ’in Devlet Başkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yaptığı hareket olay oldu! Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in...

Başkan Yardımcısı , geçtiğimiz cuma günü Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda 'in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris'in hareketini "utan verici" ve "hakaret" olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının "ırkçılık" olarak görüleceğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, Harris'in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris'in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

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ABD Başkan Yardımcısı'nın hareketi olay oldu ABD BAŞKAN YARDIMCISI'NIN HAREKETİ OLAY OLDU

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