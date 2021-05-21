Dünya liderleri ve basın İsrail-Hamas ateşkesini konuşuyor! Türkiye de destek verdi

BIDEN: İLERLEME KAYDETMEK İÇİN BİR FIRSAT

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki Filistinliler ve İsrailliler eşit olarak güven içinde yaşamayı, özgürlük, refah ve demokrasiden eşit ölçüde yararlanmayı hak ediyor. İlerleme kaydetmek bir fırsat" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, "İsrailli ve Filistinli liderler, çatışmanın temel nedenlerini ele almak, ciddi bir diyalog başlatmak için sükûneti yeniden tesis etmenin ötesinde bir sorumluluğa sahiptir" ifadelerini kullandı.