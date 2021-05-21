Dünya liderleri ve basın İsrail-Hamas ateşkesini konuşuyor! Türkiye de destek verdi
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'tan bu yana yapılan saldırıların sonlandırılması ve ateşkesi görüşmek üzere dün yerel saatle 19.00'da toplandı. İsrail güvenlik kabinesi dün akşam 3 saat süren toplantının ardından Gazze ateşkesini onayladı.İsrail ve Hamas'ın 11 gün süren çatışmaların ardından Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması tüm dünyada memnuniyetle karşılandı.
MISIR'DAN BÖLGEYE HEYET
Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında Kahire, ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklayarak, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini bildirdi.
BIDEN: İLERLEME KAYDETMEK İÇİN BİR FIRSAT
ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki Filistinliler ve İsrailliler eşit olarak güven içinde yaşamayı, özgürlük, refah ve demokrasiden eşit ölçüde yararlanmayı hak ediyor. İlerleme kaydetmek bir fırsat" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, "İsrailli ve Filistinli liderler, çatışmanın temel nedenlerini ele almak, ciddi bir diyalog başlatmak için sükûneti yeniden tesis etmenin ötesinde bir sorumluluğa sahiptir" ifadelerini kullandı.
BORIS JOHNSON: ATEŞKESİ SELAMLIYORUM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Gazze'de ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bölgedeki liderler artık İsrail-Filistin çatışmasına, şiddet döngüsünü sona erdiren, sürdürülebilir ve adil bir barış sağlayan kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.
ATEŞKES DÜNYA BASININDA
Ateşkes kararı dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını "Dünya liderleri 11 günlük saldırıların ardından ateşkesi selamladı" başlığıyla duyurdu.
ABD'li The New York Times gazetesi ise, "Ateşkes, yüzlerce cana mal olan çatışmalardan sonra, Orta Doğu'da Cuma sabahı yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.
Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Gazze'de ateşkes şimdilik geçerli olacak" başlığıyla ateşkesi duyururken, İngiliz The Independent gazetesi ise "İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 11 günlük şiddeti sona erdirmek için ateşkes anlaşmasına vardı" ifadelerine yer verdi.
ŞEHİT SAYISI AÇIKLANDI
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 243'e ulaştı.
Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes sonrası 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği belirtildi.
Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı ifade edildi.
Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yıkılan evin enkazından bir çocuğun cansız bedenin çıkarıldığını aktardı.
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.
TÜRKİYE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'nca "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.
Bakanlık, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır.
Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.
Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanmasının önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir. Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir."
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