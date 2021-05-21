Rusya lideri Putin’den sert açıklama: Dişlerinizi dökeriz

"BİZİ ISIRANLARIN DİŞLERİNİ DÖKERİZ"

"Herkes bizi ısırmaya ve ısırdığı yerden bir parça koparmaya çalışıyor. Ancak böyle bir şey olursa bu yapmaya çalışanların dişlerini dökeriz!" ifadelerini kullanan Putin, bu tehditkar söyleriyle adeta dünyaya gözdağı verdi.