Rusya lideri Putin’den sert açıklama: Dişlerinizi dökeriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir video konferansta dikkat çeken açıklamalar yaptı. Putin, Rusya’nın düşmanları olduğunu söyleyerek ülkesini tehlikeye atmak isteyenlere meydan okudu. Putin, "Herkes bizi ısırmaya ve ısırdığı yerden bir parça koparmaya çalışıyor. Ancak böyle bir şey olursa bu yapmaya çalışanların dişlerini dökeriz." dedi.
Geçtiğimiz aylarda Ukrayna ile Rusya arasında çıkan Donbass krizinde tüm sükunet çağrılarına kulaklarını tıkayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sert çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Rus basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz gün bir video konferansa katılan Putin, Rusya'nın yabancı güçlerce parçalanmak istediğini vurgulayarak tehditler savurdu.
"BİZİ PARÇALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Komite başkanlığı yaptığı, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığu "Zafer Komitesi Toplantısı"nda konuşan Putin, ülkesinin sahip olduğu yüzölçümü ve topraklarındaki zenginliğin, yabancı güçlerin sürekli olarak Rusya'yı parçalama ve ilerleyişini engellemek için hamle yapmaya çalışmasına sebep olduğunu söyledi.
Rusya için 'Dünyanın en büyük ülkesi' tabirini kullanan Rus Devlet Başkanı, ülkesinin dışarıdan gelecek tehditlere pabuç bırakmayacağını belirtti. Rusya'yı parçalama çabalarının başarısız olmaya mahkum olduğunu söyleyen Putin, sözlerine zehir zemberek açıklamalarla devam etti.
"BİZİ ISIRANLARIN DİŞLERİNİ DÖKERİZ"
"Herkes bizi ısırmaya ve ısırdığı yerden bir parça koparmaya çalışıyor. Ancak böyle bir şey olursa bu yapmaya çalışanların dişlerini dökeriz!" ifadelerini kullanan Putin, bu tehditkar söyleriyle adeta dünyaya gözdağı verdi.
"RUSYA'NIN HİÇ DOSTU YOK!"
Ülkesinin aleyhinde davranabilecekleri sert bir dille uyaran Putin, Rusya'yı parçalama ve ilerleyişini engellemek için hamle yapmaya çalışanlara tarihten de örnekler verdi.
Bu yönde çabası olanlara Çar III. Alexander'ın sözlerini hatırlatan Rus lider, 'Büyüklüğümüz herkesi dehşete düşürüyor. İşte bu yüzden Rusya'nın hiç dostu yok!' ifadesini kullandı. Çar III. Alexander'a atfedilen bu sözlerle Putin, Rusya'nın tarih boyunca hep güçlü ve yalnız olduğunun altını çizdi.
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