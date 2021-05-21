Bahçesini mezarlığa çevirdi! Dehşete düşüren olay
Son dakika haberine göre; El Salvador'da yapılan soruşturma sonrası ortaya çıkan cinayet zinciri kan dondurdu. Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde 24 saatte sayısız ceset bulundu.
Sosyal medyadan tanıştılar, onlarca kurban başlarına ne geleceğini bilmeden buluşmaya gitti ve bir daha hiçbirinden haber alınamadı.
Her şey Nisan ayında bir kadın ve kızının öldürülmesiyle başladı. Katilin peşine düşen polis, kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir sürprizle karşılaştı.
6,7 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador, eski bir polisin bahçesinde bulunan cesetler ve işlediği tahmin edilen 40 cinayetle dünya gündeminde.
Reuters haber ajansı, 51 yaşındaki eski dedektif Hugo Ernesto Osoroio Chavez'in Chalchuapa kentindeki evinin bahçesinde bir toplu mezar bulunduğunu bildiriyor.
Başkent San Salvador'un 78 kilometre kuzeybatısındaki kentte bir toplu mezarın ortaya çıkarılmasını, geçen ay bir 57 yaşındaki anne ile 26 yaşındaki kızının öldürülmesi tetikledi.
Gözaltına alınan Hugo Ernesto Osoroio Chavez, daha önce cinsel saldırı suçundan soruşturulmuştu. 2005'te polis teşkilatından atılan Chavez, iki cinayet işlediğini itiraf etti.
Bunun üzerine evinde yapılan aramada tüm ülkeyi şoka uğratan yeni delillere bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, evin bahçesi ve avlusunu kazdıkça cesetler çıktı.
Halihazırda 24 cesedin ortaya çıkarıldığını aktaran Reuters'a bilgi veren yetkililere göre, eski polisin bahçesinde çoğunluğu kadınlara ait 40 kadar ceset olabilir.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, savcılığın bazı cesetlerin iki yıl önce gömülmüş olabileceğini söylediğini bildiriyor. Cesedi bulunan bazı kız çocuklarının yaşları ise iki, yedi ve dokuz.
Beyaz kıyafetler giymiş olay yeri ekiplerinin bahçede kazısı sürerken, evin bulunduğu sokakta ise kurbanların yakınları gelecek yeni bir haberi bekliyor.
Chalchuapa kentinde yaşayan birçok El Salvadorlu,kayıp evlatları veya yakınlarının eski polis Chavez tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.
Marleny Barrientos, 2015 yılında kaybolan oğlunun fotoğrafını elinde tutarak "Cesetler arasında bile bir aile üyesinin tanıma umudu var" cümlesini kuruyor.
Savcılık, DNA test sonuçlarına göre şimdiye kadar dokuz kadın cinayetine ilişkin bağlantıların belirlendiğini belirtip "Ana nokta, cinsel şiddet" açıklamasını yaptı.
Kadınları öldüren eski polise yardım eden 10 kişi ise cezaevine gönderildi. Söz konusu şüpheliler, cesetleri gizlemek için Chavez'e yardım etmekle suçlanıyor.
Geçen yıl 70, 2019'da 111 kadının öldürüldüğü El Salvador'da, polis tarafından öldürülen kurbanların gömüldüğü toplu mezar bulunması Orta Amerika ülkesini dehşete düşürdü.
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