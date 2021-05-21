NATO'dan flaş açıklama: Rusya konusunda tetikteyiz
Son dakika haberine göre... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Ukrayna ve çevresinde halen asker bulunduran Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında tetikte olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Stoltenberg, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg Rusya konusunda önemli bir açıklama yaptı.
Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.
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