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NATO'dan flaş açıklama: Rusya konusunda tetikteyiz

Son dakika haberine göre... Genel Sekreteri , NATO'nun, ve çevresinde halen asker bulunduran 'nın saldırgan tavırları karşısında tetikte olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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NATO'dan flaş açıklama: Rusya konusunda tetikteyiz

Cumhurbaşkanı ile Stoltenberg, Fransa'nın başkenti 'te bir araya geldi. 'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Rusya ve gibi otoriter rejimlere karşı, 'nun ulusal hava düzenini savunmaya devam edeceklerini ifade eden Stoltenberg, 'daki durumu da tartıştıklarını belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

NATO TETİKTE

"Rusya'nın saldırgan tavırlarının rahatsız edici şekilde devamı nedeniyle NATO tetiktedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Rusya ile savunma ve diyalog bağlamındaki ikili yaklaşıma bağlı kaldıklarını ifade etti.

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