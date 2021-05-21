Avustralya'yı fareler bastı! Çiftçiler hükümetten acil yardım istedi

Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormak, fare istilasına çözüm için 5 bin litre 'en öldürücü' fare zehrinin kullanılmasını önerdi. Öneri bir çok kesim tarafından endişeye yol açarken, çiftçiler, kullanılacak zehrin ekinlere zarar vereceğini ve vahşi yaşamı tehlikeye sokacağını ifade etti.