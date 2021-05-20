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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Japonya'dan flaş koronavirüs kararı! 6 ülkeye sınırlar kapanıyor

Son dakika: Japonya'dan flaş koronavirüs kararı! 6 ülkeye sınırlar kapanıyor

Son dakika haberine göre , koronavirüs vakalarını önlemeye yönelik yeni tedbirler açıkladı. Açıklanan karara göre aralarında ve 'nın da bulunduğu 6 ülkeden Japonya'ya girişin durdurulacağı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Japonya'dan flaş koronavirüs kararı! 6 ülkeye sınırlar kapanıyor

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya, Kovid-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.

Bu kapsamda son iki haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.

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