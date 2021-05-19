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Son dakika: Hamas'tan ateşkes açıklaması

'tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı , "'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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