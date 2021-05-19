Son dakika: Hamas'tan ateşkes açıklaması

SON DAKİKA HABERİ | Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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