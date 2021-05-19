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Son dakika: İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısı arttı

, 'in 'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 227’ye, yaralı sayısının ise bin 620’ye yükseldiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısı arttı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227'ye, yaralıların sayısının ise bin 620'ye yükseldiği bildirildi.

İSRAİL GÜÇLERİ BİR KADINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarak öldürmüş, kadının silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğu belirtilmişti. Olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatılmıştı.

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