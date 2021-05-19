Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme sorununa yönelik flaş adım!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır belirleme sürecinde yaşanan gerginlik ile alındı. İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme sürecinde yaşanan gerginliği görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.
SINIR BELİRLEME SÜRECİNDE GERGİNLİK
Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme sürecinde yaşanan gerginliğin ele alındığı görüşmede, iki lider, bu meselenin siyasi diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.
Görüşmede, Rusya'nın sınırın belirlenmesine ilişkin sürecin başlatılması konusunda ara buluculuk girişimlerine devam edeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmiş ve bu durum, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.
RUSYA HARİTA YAYINLAMIŞTI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri yeni bir operasyon haritası yayınladı ve Rus birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda, iki köyün renginin değiştiği görülüyor.Azerbaycan parlamento üyesi Rasim Musabayov, "Bu haritaya bir şeyler çizebilirler ancak soru Azerbaycan'ın çizimlerini kabul edip etmeyeceği? Kabul edileceğini sanmıyorum" demişti.
KOMİSYON İÇİN TEKLİF YAPILDI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de bugün gerçekleştirilecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Azerbaycan askerlerinin Sünik Bölgesi'nde sınırı geçtiğini iddia etmesi ve Rusya'dan yardım talep etmesiyle başlayan tartışmalara yönelik açıklamasında Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini kaydetti. Lavrov, "Taraflarla varılan ön anlaşma doğrultusunda Rusya, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda yardım etmeyi teklif etti. Bu amaçla Rusya'nın danışman veya arabulucu olarak rol oynayabileceği bir Ermenistan-Azerbaycan komisyonu kurulması girişimini ortaya attı" dedi.
KGAÖ Dışişleri Bakanları, konuya ilişkin gayri resmi çalışmalara dün akşam itibariyle başlamış, dünkü görüşmede Ermenistan'ın talebi ve Erivan-Bakü arasındaki ilişkilerin durumu ele alınmıştı.
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