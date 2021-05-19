Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan siyasi çözüm mesajı
Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlilere karşı gerginliği tırmandırmayı sürdürmesinin, uluslararası meşru kararlar zemininde siyasi bir çözüm için adım atmayı gerektirdiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik, Yahudi yerleşimcilerin de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarının hemen durması gerektiğini vurgulayan Abbas, "İsrail'in gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi, uluslararası meşru kararlar zemininde siyasi bir çözüm başlatılmasını gerektiriyor." dedi.
Guterres ise BM'nin acilen ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf ettiğini söyledi.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 227 kişi hayatını kaybetti.
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