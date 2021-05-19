19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | AB'den flaş aşı kararı! İki doz aşı olana kapılar açılacak

Son dakika | AB'den flaş aşı kararı! İki doz aşı olana kapılar açılacak

Son dakika haberi...AFP'nin bildirdiği habere göre, , iki doz corona virüs aşısı tamamlanan ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Son dakika | AB'den flaş aşı kararı! İki doz aşı olana kapılar açılacak

AFP haber ajansının kaynaklarına dayandırdığına göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sınırlarını tamamen aşılanan ziyaretçilere açma konusunda uzlaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ayın sonunda The New York Times'a verdiği demeçte, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları yaptıranların AB ülkelerine seyahatinin ve serbest dolaşımını mümkün olacağını ifade ederek "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir" demişti.

Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt SEYAHAT KISITLAMASI OLAN ÜLKELER | YAZ TATİLİ İÇİN HANGİ ÜLKEYE NE ZAMAN GİDİLMELİ? İŞTE MERAKLA BEKLENEN YANIT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA