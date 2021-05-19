Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Covid-19 alarmı! Hindistan ve Güney Afrika mutantı görüldü
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) korona virüsün Hint ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi. GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide Hindistan mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Covid-19'un Hindistan ve Güney Afrika mutasyonları GKRY'de görüldü.
Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) korona virüsün Hint ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi.
GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide Hindistan mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Hindistan ve Güney Afrika mutasyonlarının, zorunlu karantina gerektiren ve gri kategoride yer alan ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık, söz konusu vakalardan alınan örnekler doğrultusunda 131 İngiltere, 4 Hindistan ve 3 Güney Afrika mutasyonlu vaka tespit edildiğini aktardı. Örneklerin özellikle geçtiğimiz Nisan ayında tespit edilen vakalardan alındığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadelede aşılamanın önemi bir kez daha vurguladı.
Bakanlık ayrıca, "Giriş kapılarında alınan önlemlere ve gidilen ülkelerin şartlarına rağmen, mutasyonların yayılması her zaman mümkün. Yeni mutasyonlar daha bulaşıcı olduğundan bilim camiasının mutasyonların yayılmasını frenlemek için önerdiği tek yol, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması" ifadelerini kullandı.
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