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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Covid-19 alarmı! Hindistan ve Güney Afrika mutantı görüldü

’nde () korona virüsün ve mutasyonları tespit edildi. GKRY tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Covid-19 alarmı! Hindistan ve Güney Afrika mutantı görüldü

Covid-19'un ve mutasyonları 'de görüldü.

genelinde korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) korona virüsün ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi.

GKRY tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide Hindistan mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Hindistan ve Güney Afrika mutasyonlarının, zorunlu karantina gerektiren ve gri kategoride yer alan ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu vakalardan alınan örnekler doğrultusunda 131 , 4 Hindistan ve 3 Güney Afrika mutasyonlu vaka tespit edildiğini aktardı. Örneklerin özellikle geçtiğimiz Nisan ayında tespit edilen vakalardan alındığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadelede aşılamanın önemi bir kez daha vurguladı.

Bakanlık ayrıca, "Giriş kapılarında alınan önlemlere ve gidilen ülkelerin şartlarına rağmen, mutasyonların yayılması her zaman mümkün. Yeni mutasyonlar daha bulaşıcı olduğundan bilim camiasının mutasyonların yayılmasını frenlemek için önerdiği tek yol, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması" ifadelerini kullandı.

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