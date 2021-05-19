Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Covid-19 alarmı! Hindistan ve Güney Afrika mutantı görüldü

Bakanlık ayrıca, "Giriş kapılarında alınan önlemlere ve gidilen ülkelerin şartlarına rağmen, mutasyonların yayılması her zaman mümkün. Yeni mutasyonlar daha bulaşıcı olduğundan bilim camiasının mutasyonların yayılmasını frenlemek için önerdiği tek yol, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması" ifadelerini kullandı.

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