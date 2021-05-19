ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal Gazze şakası! Büyük tepki çekti
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un yeni elektrikli aracını testinde gazetecilerle bir araya geldi. Bir muhabirin sorusuna şakayla karışık yanıt veren Biden'ın cevabı sosyal medyada tepki çekti.
Hürriyet'in haberine göre; Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;
'Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka.'
Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti.
Kısa sürede viral olan video sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kullanıcı Biden'ın bu şakasının selefi Trump'ı anımsattığı yorumunu yaptı.
İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde İsrail'e 735 milyon dolarlık bomba ve füze satışına yeşil ışık yakmıştı.
ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ
Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.
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