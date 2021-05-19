19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal Gazze şakası! Büyük tepki çekti

ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal Gazze şakası! Büyük tepki çekti

Son dakika haberi... ABD Başkanı , Ford'un yeni elektrikli aracını testinde gazetecilerle bir araya geldi. Bir muhabirin sorusuna şakayla karışık yanıt veren Biden'ın cevabı sosyal medyada tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal Gazze şakası! Büyük tepki çekti

ABD Başkanı Ford'un 'F-150' isimli yeni elektrikli aracını test etmek için , Michigan'daydı.

Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir şaka yaptı.

Hürriyet'in haberine göre; Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;

'Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka.'

Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti.

Kısa sürede viral olan video sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kullanıcı Biden'ın bu şakasının selefi Trump'ı anımsattığı yorumunu yaptı.

İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde İsrail'e 735 milyon dolarlık bomba ve füze satışına yeşil ışık yakmıştı.

ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ
Öte yandan İsrail'in, 'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.

İsrail yaptığımız en iyi yatırım "İSRAİL YAPTIĞIMIZ EN İYİ YATIRIM"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA