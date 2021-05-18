Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 17 bin 210 artışla 5 milyon 898 bin 347'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 58 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 94 bin 191'e çıktı, bunlardan 9 milyon 121 bin 804'üne ikinci doz uygulandı.