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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte 17 bin 210 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 108 bin 69'a çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 17 bin 210 artışla 5 milyon 898 bin 347'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 58 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 94 bin 191'e çıktı, bunlardan 9 milyon 121 bin 804'üne ikinci doz uygulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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