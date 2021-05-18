Yanlışlıkla 4 doz aşı yapıldı! İnceleme başlatıldı

Bu arada, Başbakanlığın akşam saatlerinde güncellediği verilere göre, ülkede aşılananların sayısı 28 milyon 74 bin 383 oldu. Aşılananların 8 milyon 921 bin 28'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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