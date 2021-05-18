Yanlışlıkla 4 doz aşı yapıldı! İnceleme başlatıldı
İtalya’da bir kadına yanlışlıkla tek enjeksiyonda 4 doz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen Pfizer/Biontech aşısından yapıldı. Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Protokolleri kontrol edeceğiz ancak bunun insan hatası kaynaklı olduğundan kesinlikle eminim." dedi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Toskana Bölgesi'ndeki Livorno'da aşılama kampanyasında sırası gelen ve yanlışlıkla fazla doz aşı yapılan 67 yaşındaki kadının kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, kadında herhangi bir sıkıntılı durumun gözlenmediği belirtildi.
Yerel sağlık kurumu, hatanın nasıl yaşandığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ülkede geçen hafta yine Toskana bölgesinde 23 yaşındaki bir sağlık çalışanına, yanlışlıkla 6 doz Pfizer/Biontech aşısı yapılmıştı.
Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Protokolleri kontrol edeceğiz ancak bunun insan hatası kaynaklı olduğundan kesinlikle eminim." dedi.
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