Son dakika | Terörist devlet İsrail'in saldırıları durmuyor!

İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu.

Güvenlik ve sağlık kaynakları, söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu, günlerdir Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.