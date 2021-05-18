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İsrail'in vurduğu 6 katlı bina yıkıldı

Bebek katili 'in saldırısında vurduğu 6 katlı binanın yıkıldığı açıklandı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. 10 Mayıs'tan itibaren devam eden saldırılarda 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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İsrail'in vurduğu 6 katlı bina yıkıldı

İsrail, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bir binayı hava saldırısıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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