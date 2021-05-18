İtalya'da tedbirler esnetiliyor! Sokağa çıkma yasağının kalkması için tarih verildi

MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK

1 Haziran'dan itibaren açık havada, 1 Temmuz'dan itibaren kapalı mekanlarda olmak üzere tüm müsabaka ve spor etkinliklerine, kapasitenin yüzde 25'i kadar, açık havada en fazla 1000 kişi, kapalı alanda ise en fazla 500 kişi olmak kaydıyla izleyici alınabilecek. Tema ve eğlence parkları için daha önce 1 Temmuz olarak belirlenen açılış tarihi 15 Haziran'a çekildi.

YÜZME HAVUZLARI AÇILIYOR

Kapalı yüzme havuzları ve estetik merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren hizmet verebilecek. Bu arada, diskotek gibi mekanlar ise kapalı kalmaya devam edecek.

Hükümet ayrıca aldığı kararla, vaka sayıları düşen Friuli Venezia Giulia, Molise ve Sardinya'nın 1 Haziran'dan itibaren risksiz kategori olan "beyaz"a geçirilmesini onayladı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Alınan tedbirler ile insanların büyük çoğunluğunun bunlara uyması ve aşılama kampanyasının etkisi sayesinde kademeli yeniden açılma yolunda devam edebiliriz. Sokağa çıkma yasağının 23.00'te başlayacak olması, ülkemiz için önem taşıyan farklı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte temel tedbirlere dikkat etmeyi ve ihtiyatlı olmayı unutmayalım." ifadelerini kullandı.