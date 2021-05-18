Şaşkına çeviren olay! Elektrik tellerine takılıp takla attı
Son dakika dünya haberleri... Ukrayna’da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM DHA
Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.
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