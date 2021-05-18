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Şaşkına çeviren olay! Elektrik tellerine takılıp takla attı

Son dakika dünya haberleri... ’da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Şaşkına çeviren olay! Elektrik tellerine takılıp takla attı

Olay, 'nın başkenti 'de bir otoyolda meydana geldi.

Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka TIR'ın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı.

Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.

Şaşkına çeviren olay! Aniden.. ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! ANİDEN..

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