Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldı

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerin Suriye'den İsrail'e atıldığı ve roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılmıştı. Haberlerde ayrıca, İsrail'in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldiği belirtilmişti.

Öte yandan 13 Mayıs'ta da Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.