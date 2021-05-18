18 Mayıs 2021, Salı
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Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldı

Son dakika haberleri... ’in ’ne yönelik saldırıları devam ederken, ’dan İsrail’e roket saldırısı düzenlendi. tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldığını aktarılarak, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi. IDF, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldı

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerin Suriye'den İsrail'e atıldığı ve roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılmıştı. Haberlerde ayrıca, İsrail'in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldiği belirtilmişti.

Öte yandan 13 Mayıs'ta da Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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