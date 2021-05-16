Son dakika: Pakistan'dan ABD'ye Filistin resti: Gerekli adımları atın!

Afganistan'da şiddetin bitirilmesi, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi çözüm için bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Kureyşi, ülkesinin terörle mücadeledeki fedakarlıklarına değindi.

Kureyşi, Pakistan halkının işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insani durumla ilgili derin endişelerine ve sıkıntılarına dikkati çekerek, ABD'ye bu zorlu durumu ele almaya, barışı yeniden tesis etmeye ve adil çözümü kolaylaştırmaya yardımcı olacak gerekli adımları atma çağrısında bulundu.