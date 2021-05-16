Son dakika: Pakistan'dan ABD'ye Filistin resti: Gerekli adımları atın!
İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olan 190'ın üzerinde Filistinli şehit düşmüştü. Yaşanan alçak saldırılarla ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington yönetiminin Filistin'de durumu yatıştırmak ve barışı tesis etmek için gerekli adımları atması çağrısında bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Pakistan, ABD'ye Filistin'de durumu yatıştırmak için gerekli adımları atma çağrısında bulundu
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington yönetiminin Filistin'de durumu yatıştırmak ve barışı tesis etmek için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kureyşi, ülkesinin Afgan barış sürecine kararlı desteğini yineledi.
KUREYŞİ, AFGANİSTAN'DA SORUMLU GERİ ÇEKİLMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI
Kureyşi, Afganistan'da barışçıl siyasi çözüme ulaşılmasındaki sorumluluğun tüm Afgan taraflar ile uluslararası ve bölgesel aktörler tarafından da paylaşıldığına işaret etti.
Afganistan'da şiddetin bitirilmesi, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi çözüm için bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Kureyşi, ülkesinin terörle mücadeledeki fedakarlıklarına değindi.
Kureyşi, Pakistan halkının işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insani durumla ilgili derin endişelerine ve sıkıntılarına dikkati çekerek, ABD'ye bu zorlu durumu ele almaya, barışı yeniden tesis etmeye ve adil çözümü kolaylaştırmaya yardımcı olacak gerekli adımları atma çağrısında bulundu.
Açıklamada, Blinken'ın Kureyşi'nin çağrısına ne cevap verdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana havadan ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...
- Bunu yaparsan paran cebinde kalıyor! 1.500 TL masraf yapmamak mümkün! O kolay yöntem...
- 16 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...
- Ziraat Bankası'ndan son dakika müjde! Başvurana 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi fırsatı! 150.000 ve 125.000 civarında...
- Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...
- 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...
- "Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...
- Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
- Değişen ayarı düzeltmek için yollar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?
- 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...