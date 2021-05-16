Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan flaş "operasyon" mesajı

BM'DEN İSRAİL VE FİLİSTİN'E İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERELERE DÖNME ÇAĞRISI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için 3. kez toplandı.