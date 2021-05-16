Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan flaş "operasyon" mesajı
Son dakika haberi... Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların devam ettiğini ve İsrail’in hedeflerine ulaşmasının "zaman alacağını" söyledi. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
SON DAKİKA HABERİ | Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonların devam ettiğini ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasının "zaman alacağını" söyledi.
FİLİSTİN'DEN ÇAĞRI
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, "Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok" dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" şeklinde konuştu.
BM'DEN İSRAİL VE FİLİSTİN'E İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERELERE DÖNME ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için 3. kez toplandı.
Konseye hitap eden Guterres, Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.
Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı." dedi.
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