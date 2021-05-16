Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi

Ülkede, halihazırda Tokyo, Kyoto, Hyogo, Osaka, Aiçi ve Fukuoka eyaletlerinde süren OHAL kapsamına bu sabah itibarıyla Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri de alındı.

Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde OHAL süresi 31 Mayıs'ta sona erecek.

OHAL uygulanan bölgelerde, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına ise izin verilmiyor.

Kültürel ve sportif etkinlik yapan yerlerden ise kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmeleri isteniyor.

Kurallara riayet etmeyen işletmelere, 300 bin yene (2 bin 750 dolar) kadar ceza kesilebiliyor.