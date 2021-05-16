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ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD!

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria , Gazze'de (AP) ve 'nın ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurularak yerle bir edilmesinin "ABD'nin desteğiyle" olduğunu kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD!

Ocasio-Cortez, Twitter hesabından, AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından bombalanma anında çekilen bir videoyu paylaştı.

New York Vekili Ocasio-Cortez, "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

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Ocasio-Cortez başka bir paylaşımında da İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendirerek, "Apartheid ülkeler, demokrasi değildir." mesajını verdi.

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ABD'DE DEMOKRATLAR ARASINDA "FİLİSTİN ÇATLAĞI"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

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