Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması! İsraillilere doğrudan ilettik!
Beyaz Saray tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadeleri kullanıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.
Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.
Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.
İSRAİL GAZZE'DE MEDYA BİNASINI VURDU
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.
AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu. Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.
BIDEN NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.
MÜSLÜMANLAR İÇİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.
ÇOCUKLARI DA DÜŞÜNÜYORUZ
Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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