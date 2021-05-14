Yunan basınında Ayasofya'daki bayram namazı hazımsızlığı!

Atina yönetimi, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır" açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler'e Ayasofya Camii'ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.