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Yunan basınında Ayasofya'daki bayram namazı hazımsızlığı!

Başkan Erdoğan'ın kararıyla yeniden cami olan Ayasofya'da 87 yıl sonra bayram namazı kılındı. Ramazan Bayramı'nın ilk günündeki namaz görüntüleri Yunan basınını çılgına çevirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Yunan basınında Ayasofya'daki bayram namazı hazımsızlığı!

Ayasofya, 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla geçen yıl tekrar cami olarak ibadete açılmıştı.

Atina yönetimi, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır" açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler'e 'ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

YUNAN GAZETESİ: AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER

Yunanistan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu.

"87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı bildirildi.

MAHYAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Cami içinde namaz kılan cemaatin fotoğrafına yer verilen haberde, Ayasofya'ya "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı anımsatıldı.

Öte yandan, söz konusu camideki bayram namazının yıllar sonra bir ilk olduğu kaydedildi.

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