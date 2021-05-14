14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami riski bildirilmedi

Son dakika: Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami riski bildirilmedi

Son dakika haberine göre Japonya'da merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami riski bildirilmedi

Japonya bugün 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan depremin yerel saat ile 09.02'de kaydedildiğini duyurdu. 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının da yaşanmadığı öğrenildi.

Başkent Tokyo ve komşu eyaletlerde de hissedilen sarsıntının ardından etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.

Japonyada deprem! JAPONYA'DA DEPREM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA