Pablo Picasso'nun Marie-Therese tablosu 103 milyon dolara alıcı buldu

Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga'da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco'dan öğrenmişti.

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