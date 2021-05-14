Son dakika | Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi duyurdu: Seçimlerde aday olmayacağım

SON DAKİKA HABERİ... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ta Ekim ayında yapılacak olan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Irak Hükümeti'nin kuruluşunun 1. yıldönümü ve Ramazan Bayramı münasebetiyle devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yapan el-Kazımi, olağanüstü şartlar altında kurulan hükümetin başında olma şerefine nail olduğunu belirtti.

Başbakan el-Kazımi, "Başbakanlık makamını devralmamdan bu yana 1 yıl geçti. O dönemde ülke çok kritik bir dönemeçten geçiyordu. Başta gelen görevimiz, adil ve şaibesiz bir seçimin yapılması oldu" ifadelerini kullandı.



Irak halkını seçimlere katılmaya çağıran el-Kazımi, "10 Ekimi, genel seçimlerin tarihi olarak belirledik. Hükümet, söz konusu seçimlerin başarılı geçmesi için her türlü desteği sağladı. Seçimlerde aday olmayacağıma ve herhangi bir siyasi tarafa destek vermeyeceğime dair halka verdiğim sözümü tuttum" dedi.