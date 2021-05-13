İtalya'da İsrail'e protesto! Sokaklara döküldüler
Son dakika haberleri... İtalya'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Ülkenin ikinci büyük kenti olan Milano'da, Filistinliler başta olmak üzere farklı grupların organizasyonuyla gösteri yapıldı.
Filistin bayraklarının açıldığı gösteride, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.
Göstericiler "İntifada", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" sloganları attı.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanışa geçti.
İsrail'in Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, polisin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.
İsrail polisi Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmadı. Bunun üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'de 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 27'si çocuk 103 Filistinli şehit oldu, 530'dan fazla kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...
- 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devler sorgulama...
- Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?
- Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...
- Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...
- Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...
- Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...
- Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...
- Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...
- Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
- Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?
- Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?