İtalya'da İsrail'e protesto! Sokaklara döküldüler

Göstericiler "İntifada", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" sloganları attı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanışa geçti.