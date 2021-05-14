14 Mayıs 2021, Cuma
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'nın eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kuzey Sumatra'da 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Sinabang kasabasının 250 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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