Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kuzey Sumatra'da 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Sinabang kasabasının 250 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.