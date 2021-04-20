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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

'nın eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü 'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem , ve bölgelerinde de hissedildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMGK) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sumatra'ya bağlı Nias kentinde yerel saatle 06.58'de 6,4 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve merkez üssü Nias'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem Padang, Batı Sumatra ve Açe Singkil bölgelerinde de hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

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