Son dakika: ABD'de çarpıcı araştırma! İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor

ABD'de modelleme tekniğiyle yapılan araştırma sonucunda, Biontech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından herhangi birinin ikinci dozunun tavsiye edilen sürede uygulanması yerine geciktirilerek daha fazla kişiye bir doz Covid-19 aşısı uygulanmasının daha fazla hayat kurtardığı ortaya çıktı.