Aşılamada son durum | Hangi ülke kaç doz aşı yaptı? Türkiye kaçıncı sırada?

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 297 milyon 730 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 251 milyon 970 bin ile ABD, 162 milyon 600 bin ile Hindistan, 51 milyon 230 bin ile İngiltere, 46 milyon 540 bin ile Brezilya, 33 milyon 570 bin ile Almanya, 24 milyon 762 bin ile Türkiye, 23 milyon 950 bin ile Fransa, 22 milyon 640 bin ile İtalya, 21 milyon 370 bin ile Endonezya, 21 milyon 180 bin ile Rusya, 19 milyon 950 bin ile Meksika, 18 milyon 490 bin ile İspanya, 15 milyon 300 bin ile Şili, 14 milyon 920 bin ile Kanada, 13 milyon 30 bin ile Polonya, 10 milyon 910 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 490 bin ile İsrail ve 10 milyon 70 bin ile Suudi Arabistan izledi.