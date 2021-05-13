Parlamento toplantısında dans etti! Böyle atıldı





BAŞBAKAN DA WAİTİTİ'Yİ SAVUNMUŞTU

Başbakan Jacinda Ardern de Waititi'yi savunarak, milletvekillerinin kravat takmamasına bir itirazı olmadığını söylemişti. Ardern, "Bundan çok daha önemli sorunlarımız var. Yeni Zelandalıların kravat gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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