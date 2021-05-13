İşgalci İsrail'i savunan Biden'a kendi partisinden sert tepki
Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki vahşetlerini savunan ABD Başkanı Biden'a kendi partisinden tepki geldi. Temsilciler Meclisi'nin New Yorklu üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, bebek katili İsrail'in saldırıları için "Meşru müdafaa" diye Biden'ı "işgalcilerin tarafını tutmakla" suçladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in şiddet eylemlerini "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesine partisindeki birçok isimden ağır eleştiriler geldi. Özellikle Alexandria Ocasio-Cortez, Marc Pocan ve Jamaal Bowman'ın açıklamaları Biden'a ağır darbe oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletmesi partisini karıştırdı. Birçok Demokrat Partili Biden'ın açıklamasını eleştirirken, ABD basınında bu durumun parti içindeki İsrail kaynaklı çatlağı daha da derinleştireceği yorumları yapıldı.
Biden'ın açıklamasında İsrail'i eleştirmekten kaçınması dikkat çekerken, en büyük tepkiyi dile getiren de Temsilciler Meclisi'nin New Yorklu üyesi Alexandria Ocasio-Cortez oldu. Ocasio-Cortez Biden'ı "işgalcilerin tarafını tutmakla" suçladı.
Twitter'daki kişisel hesabı üzerinden, Biden'ın açıklamasının haberini alıntılayarak bir dizi paylaşımda bulunan Ocasio-Cortez şunları yazdı:
"Bağlamı ya da bu şiddet çemberini hızlandıran şeyi – yani Filistinlilerin evlerinden kovulmasından ve El Aksa'ya yapılan saldırılardan – bahsetmeyen böyle örtücü açıklamalar, Filistinlileri canavarlaştırıp, ABD'nin insan hakkı ihlalleri karşısında kafasını çevireceğine işaret ediyor. Bu çok yanlış."
"Sadece Hamas'ın kınanması gereken eylemlerini saymak için devreye girerek ve Filistinlilerin haklarını göz ardı ederek, Biden, Filistinlilerin bu şiddet çemberini başlatan taraf olduğuna dair yanlış fikri güçlendiriyor. Bu tarafsız bir açıklama değil. Bu taraf tutmak - işgalcilerin tarafını tutmak."
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