İşgalci İsrail'i savunan Biden'a kendi partisinden sert tepki

"Bağlamı ya da bu şiddet çemberini hızlandıran şeyi – yani Filistinlilerin evlerinden kovulmasından ve El Aksa'ya yapılan saldırılardan – bahsetmeyen böyle örtücü açıklamalar, Filistinlileri canavarlaştırıp, ABD'nin insan hakkı ihlalleri karşısında kafasını çevireceğine işaret ediyor. Bu çok yanlış."