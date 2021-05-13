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İşgalci İsrail'i savunan Biden'a kendi partisinden sert tepki

Terör devleti İsrail'in ve Gazze'deki vahşetlerini savunan ABD Başkanı Biden'a kendi partisinden tepki geldi. 'nin New Yorklu üyesi , bebek katili İsrail'in saldırıları için "Meşru müdafaa" diye Biden'ı "işgalcilerin tarafını tutmakla" suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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İşgalci İsrail'i savunan Biden'a kendi partisinden sert tepki

ABD Başkanı 'ın İsrail'in şiddet eylemlerini "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesine partisindeki birçok isimden ağır eleştiriler geldi. Özellikle , Marc Pocan ve Jamaal Bowman'ın açıklamaları Biden'a ağır darbe oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletmesi partisini karıştırdı. Birçok Biden'ın açıklamasını eleştirirken, ABD basınında bu durumun parti içindeki İsrail kaynaklı çatlağı daha da derinleştireceği yorumları yapıldı.

Biden'ın açıklamasında İsrail'i eleştirmekten kaçınması dikkat çekerken, en büyük tepkiyi dile getiren de 'nin New Yorklu üyesi Alexandria Ocasio-Cortez oldu. Ocasio-Cortez Biden'ı "işgalcilerin tarafını tutmakla" suçladı.

Twitter'daki kişisel hesabı üzerinden, Biden'ın açıklamasının haberini alıntılayarak bir dizi paylaşımda bulunan Ocasio-Cortez şunları yazdı:

"Bağlamı ya da bu şiddet çemberini hızlandıran şeyi – yani Filistinlilerin evlerinden kovulmasından ve 'ya yapılan saldırılardan – bahsetmeyen böyle örtücü açıklamalar, Filistinlileri canavarlaştırıp, ABD'nin insan hakkı ihlalleri karşısında kafasını çevireceğine işaret ediyor. Bu çok yanlış."

"Sadece 'ın kınanması gereken eylemlerini saymak için devreye girerek ve Filistinlilerin haklarını göz ardı ederek, Biden, Filistinlilerin bu şiddet çemberini başlatan taraf olduğuna dair yanlış fikri güçlendiriyor. Bu tarafsız bir açıklama değil. Bu taraf tutmak - işgalcilerin tarafını tutmak."

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