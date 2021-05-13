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Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

'un kurucusu 'in eşi ile boşanma haberinin duyulmasının ardından kirli sırlar bir bir ortaya dökülmeye başlandı. Bomba açıklamalarda bulunan Bill Gates'in arkadaşı , "Gates, genç kadınlarla dans ederdi. Çıplak havuza girerdi" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Gates'in eski arkadaşı ve gazeteci James Wallace 65 yaşındaki milyarderin 2010'da Sundance Film Festivali partisinde genç kadınlarla dans ederken görüntülendiğini hatırlattı.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Wallace "Bill Gates'in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum. O artık partilerin vazgeçilmezi olacak.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Genç kadınlarla dans ederdi, çıplak havuza girerdi. Çapkınlık konusunda da çok özel bir yeteneğe sahiptir. 2010'da Sundance Film Festivali'nde neler yaptığını görmeniz gerekirdi" dedi.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Gates'in uzun zamandır arkadaşı ve eski Microsoft yöneticisi Vern Raburn de Wallace'ın açıklamalarını doğruladı.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Raburn, "Bill, sadakatsiz biridir. Görmediğim konularda açık net konuşmam. Ancak gördüğüm kadarıyla Bill artık çapkın biri olarak karşımıza çıkacak. Bunca yılın acısını çıkartacaktır.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor! Bill Gates'in arkadaşından bomba açıklama

Bill Melinda ile evli olduğu günlerde 'keşke' dediyse, mutlaka bunun gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

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