HaberlerGaleriİsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki hain saldırıları artarak sürüyor! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki hain saldırıları artarak sürüyor! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...
İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği hain saldırıyla başlayan olaylar giderek büyüyor. Şehit sayısı 83'e çıkarken, İsrail'in zehirli gazla da saldırdığı ortaya çıktı. İşte yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların kronolojisi...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:29Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 14:08