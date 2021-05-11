Slovakya'dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Askıya aldılar

Covid-19'a karşı AstraZeneca ile aşılananlarda kanda pıhtılaşma görülmeye devam ediyor. Slovakya Sağlık Bakanlığı, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. AstraZeneca ile ilk doz aşılanmayı bekleyenlere söz konusu aşının yapılmayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar AstraZeneca'nın birinci dozu ile aşılanmış kişilere ise ikinci dozun uygulanacağını bildirdi.