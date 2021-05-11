Slovakya'dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Askıya aldılar
Slovakya, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya aldı.
Covid-19'a karşı AstraZeneca ile aşılananlarda kanda pıhtılaşma görülmeye devam ediyor. Slovakya Sağlık Bakanlığı, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. AstraZeneca ile ilk doz aşılanmayı bekleyenlere söz konusu aşının yapılmayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar AstraZeneca'nın birinci dozu ile aşılanmış kişilere ise ikinci dozun uygulanacağını bildirdi.
Slovakya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Zuzana Eliasova, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini, bu hafta içinde aşılama konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin açıklama yapacaklarını bildirdi.
Slovakya Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü (SUKL), ismi açıklanmayan kadının ölümü ile AstraZeneca aşısı arasındaki olası bağlantıya dikkat çekti.
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