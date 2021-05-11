Arap Birliği'nden flaş 'Kudüs' çağrısı
İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'de Mescid-i Aksa'da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarının artırması üzerine acil toplanma kararı alan Arap Birliği'nden flaş 'Kudüs' çağrısı geldi. Son dakika gelişmesine göre birlik, işgalci İsrail güçlerinin Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı. Ayrıntılar haberimizde...
Son dakika haberi... Arap Birliği, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.
Katar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla birliğe üye ülkelerle alınan ortak bir kararla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.
Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Kudüs dosyasını tamamen kapatmak için bir maceraya giriştiğini belirterek, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, "Kudüs'te İsrail saldırılarına karşı kutsallarını ve evlerini korumaya çalışan kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.
Mısır'ın geçtiğimiz günlerde saldırıların durdurulması için İsrail yönetimi ve bazı devletlerle yoğun bir diplomasi trafiğine girdiğini söyleyen Şukri, buna karşılık girişimlerin herhangi bir neticeye ulaşamadığını sözlerine ekledi.
Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ise İsrail'in Kudüs'te yürüttüğü saldırılarla bütün uluslararası kararları çiğnediğine dikkat çekti.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, gerçekleştirilen toplantının hedefinin sadece Kudüs'te yaşanan olayları kınamak olmadığını belirterek, asıl amacın dünyaya Filistin'deki durumun bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.
Arap Birliği 9 Mayıs'ta, Filistin'in talebi üzerine Katar'ın başkanlığında 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde Kudüs'ü desteklemek için olağandışı toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in izlediği tehlikeli politika nedeniyle düzenlenecek olan toplantının, daimi delegeler düzeyinden Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltme kararı alındığını bildirmişti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.
Şeyh Temim, Abbas ile görüşmesinde, Katar'ın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini belirtti.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
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