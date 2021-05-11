Arap Birliği'nden flaş 'Kudüs' çağrısı

Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Kudüs dosyasını tamamen kapatmak için bir maceraya giriştiğini belirterek, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, "Kudüs'te İsrail saldırılarına karşı kutsallarını ve evlerini korumaya çalışan kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.