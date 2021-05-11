11 Mayıs 2021, Salı
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Almanya'dan radikal karar! WhatsApp'ın verdiği son tarihe günler kala flaş gelişme

WhatsApp'ın "gizlilik sözleşmesinin" 15 Mayıs'ta sona ermesine günler kala 'dan dikkat çeken bir karar geldi. Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Almanya'dan radikal karar! WhatsApp'ın verdiği son tarihe günler kala flaş gelişme

'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı. eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu , yaptığı açıklamada, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığını belirterek, "Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

AB'NİN KULLANICI VERİLERİ KONUSUNDA GENEL BİR KARAR ALMASI İSTENECEK
'nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB'nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.

Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları önlemek olduğunu vurguladı.

KARARIN 15 MAYIS'TAN ÖNCE GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ
kararının, WhatsApp'ın "gizlilik sözleşmesinin" 15 Mayıs'ta sona ermesinden önce gelmesi dikkati çekti.

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini bildirmişti.

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