11 Mayıs 2021, Salı
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Nijerya'dan korkutan haber! 15 kişi kolera salgınından hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, 'dan korkutan haberler geliyor. ülkesi Nijerya'nın eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Nijerya'dan korkutan haber! 15 kişi kolera salgınından hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, köy şefi Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, eyaletine bağlı Koya köyünde 15 kişinin koleradan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhammad, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade ederek, 40 kişinin de tedavi altında alındığını kaydetti.

'da temiz ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, , , gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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