Nijerya'dan korkutan haber! 15 kişi kolera salgınından hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, Nijerya'dan korkutan haberler geliyor. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Muhammad, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade ederek, 40 kişinin de tedavi altında alındığını kaydetti.
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