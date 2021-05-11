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Filistin'de şehit sayısı yükseliyor! İsrail'in alçak saldırıları devam ediyor

tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana tarafından ’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiği aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Filistin'de şehit sayısı yükseliyor! İsrail'in alçak saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği belirtilirken, 152 kişinin yaralandığı bildirildi.

9'U ÇOCUK...

Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk ve 1 kadının olduğu açıklandı. İsrail ise, düzenlenen hava saldırılarında öldürülenler arasında 16 Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.

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