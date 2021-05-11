Dünya basınından büyük vicdansızlık! Bebek katili İsrail'i haklı gösterdiler

Katil İsrail Filistin topraklarında işgal politikasını masumlara terör estirerek devam ettiriyor. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda 20'den fazla insan şehit oldu. Ancak dünya basını zulmü görmezden gelip İsrail'i aklama çalışmasına girdiler. BBC'den Washington Post'a kadar birçok gazete işgal altındaki topraklarda yaşanan gerilimin kaynağının Filistinliler olduğu yönünde algı operasyonu başlattı.