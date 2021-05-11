Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da okula silahlı saldırı!
Son dakika haberine göre; Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Silahlı saldırı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
RIA bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerin 6'sının öğrenci olduğu bilgisine yer verdi.
Saldırgan ise etkisiz hale getirildi.
ÇOCUKLAR CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI
Bölgede bulunan vatandaşlar saldırı düzenlenen okula ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Okulda bulunan çocukların bazıları saldırı sonrası camlardan atlayarak bölgeden uzaklaşma anları kameralara yansıdı.
AİLELERİ OKULA KOŞTU
Kazan'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası çocukların velileri hemen okula gitti.
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